Согласно результатам опроса, проведенного Общественным объединением «Центр независимых исследований ELS», в случае проведения в ближайшую неделю президентских выборов 85,2% респондентов проголосуют за действующего главу государства Ильхама Алиева.

В ходе опроса 85,2% респондентов сказали, что в случае проведения в ближайшую неделю президентских выборов поддержат Ильхама Алиева, 5,1 процента сказали, что не поддержат, 9,7 процента респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Исследование было проведено в ноябре-декабре 2017 года в форме экспресс-опроса в 68 районах страны (за исключением территории Нахчыванской АР и оккупированных районов), информирует Тренд.

Исследование было проведено в домах респондентов в форме опроса методом личного интервью («face to face»). Оно охватило население в возрасте от 18 лет и старше. В целом в ходе опроса было изучено мнение 4560 респондентов.