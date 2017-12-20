Главы МИД Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Эдвард Налбандян проведут очередную встречу в рамках нагорно-карабахского урегулирования в середине января 2018 года в одной из европейских стран.

«Достигнута договоренность о проведении встречи глав МИД Азербайджана и Армении в середине января в одной из европейских стран», — сказал Э.Мамедъяров на пресс-конференции в среду, передает Интерфакс-Азербайджан.

По его словам, встреча запланирована на середину января 2018 года, но в ближайшее время будет официально сообщено о дате встречи.

«Мы готовы проводить переговоры хоть два дня, лишь бы был результат», — добавил глава МИД Азербайджана.