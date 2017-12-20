Азербайджан, спонсировавший несколько лет назад мадридский «Атлетико» может стать генеральным спонсором Королевской испанской футбольной федерации. С таким утверждением выступило известное СМИ «As».

Отмечается, что Азербайджан, который будет генеральным спонсором организации в ближайшие 5 лет, должен выплатить испанцам 50 миллионов долларов. Но события, происходящие на политической арене и вынесение на обсуждение вопроса поездки большинства сборных, в том числе и сборной Испании на чемпионат мира в Россию поставило под вопрос заключение договора.

Это привело к появлению определённого беспокойства в испанской футбольной организации, отмечает издание Apasport. Даже отложена поездка в Баку маркетингового директора федерации Висенте Касадо и спортивного директора Фернандо Йерро. Утверждается о том, что они должны были привезти в нашу страну документы для подписания.

Теперь руководство федерации ждёт принятия ФИФА окончательного решения в связи с ЧМ-2018 и сразу после утверждения участия сборной в мундиале постарается подписать договор. В случае заключения договора он станет самым дорогим в истории федерации.