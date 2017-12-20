Баку, Анкара и Тегеран не могут принять решение США по признанию Иерусалима столицей Израиля и переносу американского посольства из Тель-Авива, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Мы обсудили ситуацию вокруг Иерусалима и решение США. Азербайджан, Иран и Турция не могут принять решение США по Иерусалиму», — сказал Э.Мамедъяров в среду на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД трех стран.

Как передает «Интерфакс-Азербайджан», по его словам, данный вопрос будет обсуждаться в четверг на Генассамблее ООН.

«Мы договорились проголосовать за ее принятие (решения, осуждающую данный шаг Вашингтона – ред.).

В свою очередь, глава МИД Турции Мовлут Чавушоглу отметил, решение «США ошибочное и Турция поддерживает своих палестинских братьев».

М.Д.Зариф также отметил, что Тегеран «отвергает позицию Вашингтона по вопросу Иерусалима».

37-е пленарное заседание десятой чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи (по статусу Иерусалима -ред.) состоится в четверг, 21 декабря 2017 года в зале Генеральной Ассамблеи.