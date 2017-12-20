Сегодня в Насиминском районном суде продолжилось судебное заседание по уголовному делу сына экс-депутата гаджи Галиба Салахзаде – Алигусейна Салахзаде.

Как сообщает АПА, в суде под председательством судьи Шалалы Гасановой был вынесен вердикт. Согласно вердикту, А. Салахзаде лишен свободы на 3 года.

Отметим, на прошлом заседании выступал прокурор. Он запросил для А.Салахзаде наказание в виде 4 лет лишения свободы.

Потерпевший Эльбей Мирзоев отозвал жалобу и заявил суду о том, что у него нет никаких требований и претензий.

А.Салахзаде был арестован некоторое время назад. Ему были предъявлены обвинения по статье 315.2 (сопротивление или применение опасного для жизни или здоровья насилия в отношении представителя власти) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Решением Насиминского районного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста на 3 месяца.

А.Салахзаде обвиняется в избиении сотрудника ОАО «Azərsu».

Напомним, что гаджи Галиб Салахзаде — сват Аллахшукюра Пашазаде.