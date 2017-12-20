На днях в социальной сети Фейсбук Глава Общества Детей Азербайджана Кямаля Агазаде разместила анонс презентации-конференции «Прижмемся к будущему», целью которой было привлечение внимания общества ко всем проблемам детей. К сожалению, из-за загруженности на работе мы не смогли посетить это мероприятие, но после работы все же удалось поехать в шелтер и поговорить с К. Агазаде, которая рассказала о своеобразном уроке, преподнесённом руководству шелтера и его жителям обществом и госструктурами.

Всех не спасешь, но мы обязаны биться до конца за каждую детскую жизнь

— Сегодня в социальных сетях существуют различные благотворительные группы, и это очень хорошо. Но иногда люди не знают, в каком направлении двигаться. Если разговор идет о защите детей, давайте сплотимся вместе и будем работать в этой сфере и помогать государству. Мы этого хотели. Своими силами мы сняли видеоролик, в котором попытались донести своеобразное обращение к обществу, в частности к гоструктурам, к родителям – мамам, папам: давайте растить этих детей, потому что это завтрашние солдаты, матери, педагоги, врачи, но лишь бы не бандиты.

Суть конференции была в этом. Суть – в инженерии человечества, которое надо лечить посредством инъекций добра и любви. Ведь именно на любовь мы делаем ставку, потому что она является концепцией любой религии мира. Давайте вместе попытаемся ремонтировать мозги нашего общества, погрязшего сегодня в равнодушии и цинизме, страшным результатом которых являются искалеченные жизни детей. Я понимаю, что всех не спасешь, конечно же, но попытаться бороться, биться до последнего за каждую детскую судьбу мы, как представители общества – обязаны!

Госструктуры, с которыми мы работаем, проигнорировали наш призыв

— На конференцию были приглашены практически все госструктуры, с которыми можем сотрудничать. Но единственными, кто присутствовал на нашем мероприятии были представители из управления по борьбе с торговлей людьми, сотрудники бакинского управления полиции, сотрудники МВД – структуры, с которыми мы тесно работаем. Хоть мы и писали в Минтруда и соцзащиты – никто из чиновников не пришел.

Что же касается СМИ, то пришли только сотрудники телеканала Spase, хотя письма мы направили всем представителям СМИ. Я просто уверена, что если бы я разместила на нашей странице новость о том, что была изнасилована 7-летняя девочка (к примеру), то в шелтер набежало бы столько журналистов, что не поместились бы они все здесь, иголке не было бы где упасть. А зачем им приходить на мероприятия шелтера? Ведь есть же готовые пресс-релизы, можно их взять и опубликовать – для галочки. Но и с пресс-релизами вышел прокол: одна из журналисток (не стану упоминать издание) даже не сочла нужным прочесть, что там написано, опубликовала прошлогоднюю нашу презентацию.

Было на мероприятии и несколько представителей гражданского общества — студенты, которые прочли призыв в интернете, которые по-граждански, по-человечески отнеслись к нашему мероприятию, спасибо им за понимание и участие.

Знаете, нам самим было интересно: сколько народу из тех, кто «лайкал», придет на мероприятие. Своего рода это был для нас тест – реакция аудитории на наш призыв. И что интересно, вчера, когда я отмечала сотрудников СМИ в публикации, вечером мне пишет одна журналистка и говорит: я хотела сделать в шелтере репортаж перед Новым годом. И я спрашиваю ее: «А завтра разве тебя не будет?» И она отвечает: «Ой, а я даже не прочла, просто увидела, что вы меня отметили в публикации какой-то и лайкнула». Представляете? Даже не читая. Поймите, нам не нужны лайки, оценки, рейтинги. Мы ждем от общества действия! Хотя, что говорить об обществе, если госструктуры и СМИ отнеслись к нашему мероприятию столь халатно, показали такую «никакую» реакцию!

Наше общество обожает сенсационные материалы чернушно-порнушного характера

— СМИ сегодня интересует совсем другое: я вчера говорила с начальником полиции Азербайджана об арестованной в его регионе девушке. И что вы думаете? Уже сегодня в СМИ прошла информация: из одной семьи четверо уже сидят в тюрьме, а эта девушка – уже пятая, кого посадили. Вот что интересно нашим СМИ! Вот она, сенсация. Наше общество обожает сенсационные материалы чернушно-порнушного характера. И СМИ преподносит эти «материалы» общественности. К сожалению. Я понимаю, что менять сознание общества чрезвычайно сложно, но, тем не менее, это сделать необходимо. Пусть потихоньку, пусть не сразу. И неважно – это перемены для кого-то горькие или же сладкие – они необходимы. Давайте вместе работать давайте помогать вытаскивать эти детские души. Все сваливать на госструктуры тоже неправильно. Многие в стране живу по принципу: «Это не моя проблема, а значит она меня не касается». Нельзя так! Чужих детей не бывает. И размещаем мы призывы в соцсетях не для лайков. Это призывы о помощи, о реальной помощи. Это призывы к действию, которые касаются всех. Изнасилованный ребенок может быть сегодня в каждой семье. Травмированные дети сегодня есть в каждой семье. И эти дети нуждаются в помощи и реабилитации, потому что если не протянуть им руку помощи, то неизвестно, что завтра вырастет из этих детей. Именно ЧТО, а не КТО.

Самый страшный день в ее жизни – это ночь, проведенная в убежище – при живых отце и матери

— Сегодня в шелтер привели 14-летнюю девочку. Мать ее вышла замуж, уехала за рубеж, решением суда было постановлено, что девочка должна остаться с матерью, но ребенок выбрал отца и остался с ним. Но три дня тому назад отец отказался от дочери, заявил что не будет за ней смотреть (пошел на принцип с бывшей женой). Мать, в свою очередь, заявила: «Она хотела остаться с отцом? Пусть остается с отцом. Я не стану ее брать». А, тем не менее, никто не удосужился спросить у самой девочки: почему ты выбрала отца? Ведь были же на то причины! Что ты увидела такого, что отреклась от матери? Понимаете? И сейчас ребенок этот, находящийся в опасном возрасте, остался между небом и землей — при живых родителях никому не нужный. Сейчас она у нас в шелтере. Тетя говорит: я хочу ее взять, но мать не разрешает. У нее свои принципы. Принципы! Представляете? А крайним оказался ребенок, 14-летняя девочка! Никто из ее родителей не подумал, что самый тяжелый и трагический день в ее жизни – это ночь проведенная в убежище, среди незнакомых ей людей. Она не знает, почему она попала к нам. И мы еще после этого что-то говорим о трафикинге? Вот потенциальная, конкретная жертва, оставшаяся между небом и землей при живых родителях. Теперь давайте, лечите этого ребенка! Что с ней будет? Это же травма на всю жизнь. 4-5-летний ребенок может забыть, это свойственно детству, но подросток будет травмирован на всю оставшуюся жизнь. Общество уже сделало из нее агрессора. Она сейчас готова мочить всех подряд, потому что она уже отвергнута и отцом и матерью. И как только у нее будет первый нервный срыв, она будет винить родителей в поломанной жизни – до конца своих дней.

P.S. Мы искренне надеемся, что люди, прочитавшие эту заметку, наконец поймут: слово – ничто, дело – всё. Если мы вспомним, что мы — люди, что чужих детей не бывает, если мы все сплотимся, возьмемся за руки, то любое зло – каким бы сильным и страшным оно ни было, будет побеждено добром, любовью и милосердием, в которых сегодня нуждаются наши дети. Ведь чужих детей не бывает!

Нодар Думбазде устами своего героя сказал гениальную фразу: «Душа человека во сто крат тяжелее его тела. И потому людям нужно помогать нести души друг друга, чтобы не обречь себя на одиночество в жизни». Это Закон Вечности. И он работает, поверьте.

Яна Мадатова

Minval.az