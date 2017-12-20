С 2018 года предприниматели в Азербайджане смогут обратиться за получением лицензий через портал разрешений (lisenziya.gov.az), сказал в среду на презентации портала заместитель министра экономики Сахиб Мамедов.

Как передает Тренд, по словам Мамедова, органы, занимабщиеся выдачей лицензий, смогут проводить соответствующие операции по приему обращений в электронной форме.