С 2018 года предприниматели в Азербайджане смогут обратиться за получением лицензий через портал разрешений (lisenziya.gov.az), сказал в среду на презентации портала заместитель министра экономики Сахиб Мамедов.
С 2018 года предприниматели в Азербайджане смогут обратиться за получением лицензий через портал разрешений (lisenziya.gov.az), сказал в среду на презентации портала заместитель министра экономики Сахиб Мамедов.
Дата: 2017/12/20 18:45
Раздел: Азербайджан, Экономика
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