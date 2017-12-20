Загадка вокруг уволенного 5 декабря распоряжением президента Ильхама Алиева министра налогов Фазиля Мамедова продолжается. Еще до увольнения Ф.Мамедова в СМИ промелькнула информация, что он хочет попробовать себя в сфере дипломатии. Сообщалось, что Ф.Мамедов предпринимает шаги для того, чтобы его отправили послом в одну из постсоветских стран. Он даже попросил «верха» об этом. Сразу после увольнения Ф.Мамедова эта тема актуализировалась. После отзыва президентом посла Азербайджана в Таджикистане начали говорить, что мечта Ф.Мамедова сбудется. Отмечалось, что если Ф.Мамедов был уволен не потому что вызвал гнев, а просто для замены министра, который проработал на этой должности 17 лет, тогда он может быть назначен послом. Об этом пишет газета «Ени Мусават».

Однако, как утверждает издание, власти предотвратили спекуляцию в этом направлении, проводимую окружением Ф.Мамедова. 18 декабря президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Республике Таджикистан. Им стал Гасан Дилсуз оглу Мамедзаде.

«Маловероятно, чтобы Ф.Мамедова назначили послом в одну из стран Европы. Кстати, близкое окружение лишившегося должности в феврале этого года министра транспорта Зии Мамедова тоже вело аналогичную пропаганду. После известного распоряжения сообщалось, что З.Мамедов будет назначен вице-премьером. Его брат даже говорил: «Это может быть нашим желанием, однако принимать такое решение входит в конституционные полномочия главы государства. Эти предположения и разговоры могут стать и правдой. Но это решаем не мы». Но эти ожидания не оправдали себя. Выяснилось, что потерявший доверие властей З.Мамедов был навсегда отстранен от правящей команды.

Хоть загадка вокруг Фазиля Мамедова и продолжается, вероятнее, он тоже навсегда отстранен от команды, как и Зия Мамедов. Потому что основной версией причины его увольнения является присвоение крупных средств, и это до сих пор не опровергнуто. Речь идет о выведенных из страны 4,5 миллиардов манатов. Экс-министр с помощью своего окружения, в том числе главы ИВ Бинагадинского района Халеддина Искандерова, вывез на зарубежные счета деньги, которые должны были поступить в госбюджет.

Согласно поступившей информации, если в скором времени собранные в виде налогов и выведенные на тайные зарубежные счет деньги не будут возвращены, то Фазиля Мамедова и его близкое окружение могут арестовать. Приближенный к внутри властным кругам Хафиз Гаджиев на днях заявил, что у Фазиля Мамедова есть капитал в размере 4-5 миллиардов долларов. По его словам, нужно провести расследования и узнать, как он заработал столько денег:

«Этих людей нельзя отпускать просто так, нужно отобрать у них деньги. Иначе они будут финансировать различные силы для наведения смуты в стране».

Как сообщил наш источник, Ф.Мамедов нуждается в серьезном лечении и намеревается покинуть страну. Но пока не может этого сделать по «определенным причинам»», — пишет газета.