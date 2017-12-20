В течение ближайших 8 лет азербайджанская молодежь может столкнуться с проблемой трудоустройства, считает министр труда и соцзащиты населения Салим Муслимов.

«На период до 2025 года в Азербайджане могут наблюдаться проблемы с трудоустройством молодежи», — подчеркнул С.Муслимов в среду на конференции «Рынок труда: реформы, вызовы и перспективы», передает «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, для решения этой проблемы необходимо открывать больше рабочих мест.

«В 2003-2017гг в Азербайджане было создано 1,9 млн новых рабочих мест, 1,4 млн из которых или 74% — являются постоянными. К 2025 году в стране еще дополнительно планируется открытие еще 450 тыс. новых рабочих мест, что в среднем составит 50 тыс. рабочих мест ежегодно», — сказал он.

Министр отметил, что число молодежи, достигшей в 2017-2025гг 18-летнего возраста, в 2,5 раза превысит количество открываемых рабочих мест.

«До 2025 года ежегодно 18-летнего возраста будут достигать 125,2 тыс. человек. В указанный период ежегодно в среднем впервые трудоустраиваться будут 100 тыс. представителей молодежи», — подчеркнул С.Муслимов.

Министр отметил также рост удельного веса молодежи в трудоспособном возрасте. «Удельный вес молодежи среди трудоспособного населения увеличилось с 2000 года по 2017 года с 59,5% до 68,4%», — сказал С.Муслимов.