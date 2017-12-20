В настоящее время в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета активно идут постановочные работы по балету «Гойя» на музыку выдающегося азербайджанского композитора

Кара Караева и Фараджа Караева.

Премьера балета, которая состоится 3 февраля 2018 года посвящена 100-летнему юбилею Кара Караева. Учитывая значимость этого события, руководством Театра оперы и балета на постановку

спектакля приглашены видные деятели культуры с мировым именем.

Так, хореографом-постановщиком балета является Заслуженный артист Эстонии, художественный руководитель Санкт-Петербургского балетного фестиваля «Dance Open"», член Международного совета танца при ЮНЕСКО, президент Международного фонда наследия Мариуса Петипа Василий Медведев, хореографические постановки которого идут с большим успехом в лучших оперных театрах мира.

Художником-постановщиком является Академик Российской академии художеств,

профессор, Член Союза художников России Дмитрий Чербаджи.

Автором либретто является известная писательница Яна Темиз (Турция), хормейстер спектакля — Заслуженный деятель искусств Азербайджана Севиль Гаджиева.

Премьерой балета будет дирижировать Заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров Эйюб Гулиев.

Главный герой нового балета — испанский художник Франсиско Гойя, противоречивая фигура, человек со сложной судьбой, тяжёлым характером и огромным талантом. Его жизнь и творчество не раз оказывались темой художественных произведений, о нём писали романы, снимали фильмы,

создавали музыку.

Азербайджанским зрителям в скором времени посчастливится увидеть и балет о нём. В этом зрелищном спектакле примут участие ведущие солисты балета — Народная артистка Азербайджана,

Президентская стипендиатка, художественный руководитель балетной труппы Камилла Гусейнова, Заслуженные артисты республики Нигяр Ибрагимова, Макар Ферштандт, а также Анар Микаилов и Джамиля Керимова.

Спектакль будет отличать монументальные, зрелищные красивые декорации и костюмы. Премьера балета «Гойя» несомненно станет одним из самых ярких и важных событий в торжествах, посвященных 100-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора Кара Караева.