Азиатский банк развития (АБР) предоставил Азербайджану техническую помощь в размере $225 тыс. на поддержку стратегических реформ, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

«Основной целью технической помощи является содействие эффективной реализации Стратегической дорожной карты развития национальной экономики», — отметили в банке.

Поэтому техническая помощь направлена на усиление разработки и реализации стратегических реформ за счет определения новых идей и применения лучшей международной практики.

«За счет технической помощи планируется достижение двух результатов: обеспечить быстрый переход к осуществлению стратегических реформ и укрепление потенциала правительства Азербайджана в применении ноу-хау», — подчеркнули в банке.

В рамках технической помощи планируется: проведение оценки роли государственных предприятий в экономике на среднесрочный и долгосрочный период; анализ повышения эффективности госпредприятий; подготовка мер для стимулирования развития конкуренции в стране; содействие диалогу между государственным и частным сектором.

Данная техническая помощь рассчитана до 31 марта 2019 года.