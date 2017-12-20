«В Азербайджане первое место среди причин смерти человека занимают сердечно-сосудистые, второе — онкологические заболевания».

Об этом во время своего выступления на IV Национальной конференции по борьбе с табаком сказал заведующий отделом политики министерства здравоохранения Центра общественного здравоохранения и реформ (ЦОЗР) Набиль Сеидов.

По его словам, согласно проведенным анализам, 87% всех смертей в Азербайджане приходятся на неинфекционные заболевания: «Число смертей от сердечно-сосудистых заболеваний составляет 51%, а от рака — 11%».

Завотделом отметил, что согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2010-2020 годах в Азербайджане ожидается увеличение случаев смертей от неинфекционных заболеваний, а также в связи с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическими заболеваниями на 15%.

«По информации ВОЗ, до 2025 года в мире будет зарегистрировано 20 миллионов новых случаев онкологических заболеваний. 4\5 из этих случаев будут зарегистрированы в странах с низким и средним доходом. Азербайджан также относится к странам со средним доходом», — приводит его слова АПА.