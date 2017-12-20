В отделении полиции Имишлинского района задержанные лица предприняли попытку суицида.

Как сообщает АПА, обвиняемые по статьям 181 (разбой), 149 (изнасилование) и 150 (насильственные действия сексуального характера) Халид Ибрагимов и Асим Джафаров нанесли себе ранения острым предметом.

В результате принятых сотрудниками полиции мер попытка суицида была предотвращена. Обоим задержанным была оказана первая медицинская помощь.

Согласно информации, они пошли на этот шаг в знак протеста против предъявленных им обвинений, связанных с насилием.

В Имишлинском РОП подтвердили данный факт.

Сообщается, что настоящее время состояние задержанных хорошее.