20 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.
Информацию об этом распространил официальный сайт главы государства.
20 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.
Информацию об этом распространил официальный сайт главы государства.
Дата: 2017/12/20 10:40
Раздел: Азербайджан, Важно
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