Армения проголосовала против резолюции в ГА ООН «Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь», выдвинутой Украиной в соавторстве с 30 странами, сообщает Minval.az со ссылкой на сайт ООН.

Голосование по документу прошло 19 декабря в Нью-Йорке. «За» высказались 70 государств, «против» — 26, в том числе Армения, Россия, Беларусь, Боливия, Венесуэла, Индия, Казахстан, Китай, Куба, Северная Корея, Сербия, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР. Азербайджан и Туркменистан не приняли участие в голосовании.

В тексте резолюции Россия названа «оккупирующей державой», а Крым – «временно оккупированной» территорией.

Резолюция по Крыму рассматривается Генассамблеей второй год подряд. В декабре 2016 года за нее проголосовали 70 государств, в то время как еще 26 высказались против и 77 воздержались.