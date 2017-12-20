О том, насколько сильным и острым инструментом пропаганды является телевидение, написано и сказано предостаточно. Невзирая на это, профильная наука поступательно раскрывает доселе неизвестные грани телевизионного искусства, оказывающие воздействие на тонкие материи сознания. В формировании общественного мнения ТВ по-прежнему является лидером.

На протяжении десятилетий советское телевидение небезуспешно конкурировало с западными телекомпаниями в борьбе за умы, в отстаивании идеалов жизни и привитии своих стандартов мышления. Наступили известные события, после которых обнулилось табло, и начался постсоветский этап конкуренции. Персонификация попала на российские каналы с большим опозданием, но с такой прытью, что нередко фонтанирует, плодя массу проблем и скандалов. Частенько она дает о себе знать в блоке политического вещания, где интересы государства, важность пропаганды его приоритетов не терпит самодеятельности, и уж тем более вольного экспериментирования.

С тех пор, как загудел киевский Майдан, и украинская власть сформировалась при лидерстве прозападных политиков, российское телевидение ополчилось на Киев. Создается ощущение, что народ России и вещающий по его мандату государственный и другие телеканалы живут жизнью соседнего государства, и больше их ничего не интересует. Ни тема пенсий, ни неурядицы жилкомунхоза, ни преодоление проблем Дальнего Востока с его убывающим демографическим ресурсом не освещаются так развернуто и перманентно, как внутриукраниские события. Блоки новостей, ток-шоу и специальные выпуски вроде «Воскресных вечеров с Владимиром Соловьевым» больше напоминают продукцию украинских каналов. Нежели российских.

Нет нужды говорить о тональности суждений российских телевизионщиков, экспертов и политиков. Она строго тенденциозна, потому, собственно, и вызвала межгосударственный скандал. На этом поприще некоторые телеперсоны сделали себе и имя, и карьеру. Один Владимир Соловьев чего стоит.

Однако в своем порыве авторы и их команды преуспели в побитии рекордов неприличия, став в глазах среднестатистического украинского зрителя олицетворением исчадия ада и воплощением убогого злопыхательства. И это при том, что Украина переживает нелегкие времена, с трудом преодолевая болезненные трансформации постреволюционной поры.

Даже при таком раскладе никто не берет в толк то злорадство, с коим российские тележурналисты изощряются, не жалея желчи народу, которого по традиции называют братским. Иногда доходит до абсурда, когда не только гости программ, но и их авторы и ведущие скатываются до проклятий в адрес злосчастной Украины.

Спрашивается, какого же идеологического эффекта добились авторы вопиюще позорного вещания, если днем и ночью озвучиваются враждебные мысли и мнения, замешанные на передернутых фактах? Результат есть, и заключается в том, что с подачи российского телевидения украинцы видят в России заклятого недруга. При таком положении вещей скорой нормализации отношений ожидать не приходится.

Анти-пропаганда Соловьева и его единомышленников дали безобразный эффект, который еще долго будет аукаться на взаимоотношениях двух народов нежелательными проявлениями. О социальном эффекте и вовсе говорить не приходится. Вот так с легкостью российское телевидение сжигает один за другим мосты многовековых связей с соседом.

Все бы ничего, если дело ограничится одной Украиной. На очереди, как видно, Азербайджан, эфирное избиение которого поставлено на поток. В последнее время армянский сегмент российского экспертного сообщества ищет поводы, чтобы дискредитировать образ азербайджанского народа в глазах российской аудитории. Беспричинные нападки стали неотъемлемой частью эфирной практики многих телеканалов.

Возможно, постоянно приглашая на телевизионные шоу представителей армянского сообщества и очень редких представителей от пульки тюркского и мусульманского сообществ, ведущие сознательно провоцируют скандалы, незаметно подпевая интересам лоббистских групп, состоящих на службе Еревана. По всему видно, что антиазербайджанские провокации не являются случайностью. Телепровокации тщательно режиссируются и преследуют цель выставить Азербайджан в образе страны, источающей опасности и вызовы, тогда как возмутителем спокойствия на постсоветском пространстве был и остается армянский национализм с его такими яркими представителями, как Серж Саргсян, Шаварш Кочарян и им подобными туркофобами.

С людей, утративших чувство такта, стыда и совести, спроса нет, они во власти одержимости и психических аномалий. Но на что обращены расчеты российских властей, которые позволяют средствам пропаганды тиражировать в эфире моральную антисанитарию? И кому это надо, чтобы делать из Азербайджана нового врага российского народа?

Помнится, как совсем недавно, когда Армения нагнулась перед Европейским Союзом, подписав соглашение о партнерстве, российские телеканалы подняли шквал критики в адрес оступившегося сателлита. Уничижительные оценки и комментарии в адрес союзника, а они четко вписываются в природу действий Еревана, моментально вызвали невиданный гвалт не только в Армении, но и на армянской улице российских городов. И чем же все завершилось? Ничем значимым. Россияне тихо и смиренно отступили, и с эфира как рукой сняло сарказм и критику, хотя Армения никогда не отличалась добропорядочностью по отношению к историческому заступнику. В заверениях о лояльности, приверженности к братству армяне всегда были и остаются носителями классического двурушничества, и история с заключением соглашения с ЕС это еще раз доказала. Но не в этом дело.

Нельзя не замечать, как часто российские телеканалы предоставляют эфир отъявленным антиазербайджанским и антимусульманским элементам. В их полку Константин Затулин занимает одно из центровых мест.

Законченный мракобес, корчащий из себя гуманиста, еще ни разу не удосужился озвучить компромиссные идеи. Он строго настроен на поджигание атмосферы, на раскрутку эскалации карабахского конфликта. И понятно почему. Будучи ангажированным, он комфортно сидит на армянских харчах, днем и ночью обливает грязью Азербайджан. Это исправно получается, ибо сам политик являет собой образчик слитности с моральным уродством.

Человек, скатившийся до положения жалкого политического халтурщика, изощряется настолько топорно, что выставляет себя в идиотском свете. Кажется, ему невдомек, что имея статус народного избранника и озвучивая личную позицию, он дезавуирует подходы Кремля в карабахской проблеме, плюет на предрасположенность политического руководства России на расширение военно-технического сотрудничества с Баку. Олег Рогозин, как глава оборонного комплекса, говорит одно, а Затулин – совершенно противоположное.

Мало ли кто какой бред несет, будь он эксперт, или же депутат. Главное, российские телеканалы охотно предоставляют авантюристам и проходимцам трибуну для озвучки откровенной скверны в адрес Азербайджана, выставляя жертву армянской агрессии в образе виновника бед.

В начале 90-х, когда не стало советской системы, и так называемые российские демократы ополчились на Азербайджан, как на олицетворение зла, Баку отключил вещание враждебно настроенного российского ТВ. С тех пор много воды утекло в Яузе и Куре, но тенденциозность тележурналистского цеха РФ в освещении чувствительных тем не только не искоренилась, а стала более изощренной. Не сказать, что российские телевизионщики не освоились в премудростях сильного и острого инструмента пропаганды. Возможно, они облюбовали для себя его тупой конец. Но это не меняет дела.

Пора избавить азербайджанскую аудиторию от кривды позорного и скандального ТВ?

Тофик Аббасов

Minval.az