В Баку неизвестный совершил грабеж в отношении малолетней девочки.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Бинагадинском районе.

Согласно информации, в то время когда проживающая в одном из домов по улице Джафар Хандан 9-летняя М.Д. возвращалась из школы домой неизвестный сорвал с ее ушей золотые серьги.

Во время происшествия оба уха девочки были повреждены, она перенесла психологический стресс. Родители поместили девочку в больницу.

По факту в Бинагадинском районном управлении полиции ведется следствие.