Файлы, удаленные с компьютера убийцы российского посла Карлова — Мевлюта Мерта Алтынташа, удалось восстановить членам следственной группы из России, которая проводит расследование совместно с правоохранительными органами Турции, сообщает Sputnik Turkish.

Российские следователи ранее запросили жесткий диск с компьютера Алтынташа у турецкой стороны. После этого они послали диск программисту в России, имя которого не разглашается. В результате все файлы, стертые с компьютера, были восстановлены.

Стало известно, что с памяти компьютера было удалено 690 файлов, в которых содержалась информация о людях Фетхуллаха Гюлена. Также сообщается, что российская сторона не обнаружила в файлах документы, касающиеся запрещенных радикальных террористических организаций «Исламское государство» (ИГ) и «Аль-Каида».