Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая осуждает нарушения прав человека в Крыму и «незаконное установление Российской Федерацией законов, юрисдикции и управления» на полуострове. Россия в документе названа «оккупирующей державой», передает ТАСС.

Генассамблея осудила «временную оккупацию Российской Федерацией части территории Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополя», а также заявила о «непризнании ее аннексии». Генассамблея также отметила усилия Киева, нацеленные «на то, чтобы положить конец российской оккупации Крыма».

Текст документа был подготовлен украинской стороной в соавторстве с 30 государствами. За него проголосовали 70 государств, в том числе Европейского союза и США. Против высказались 26 стран, включая Россию, Армению, Белоруссию, Боливию, Венесуэлу, Индию, Казахстан, Китай, КНДР, Кубу, Сербию, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР. Еще 76 государств, главным образом африканские и латиноамериканские страны, воздержались.