Контракт по реконструкции производственных установок Бакинского нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева (БНПЗ) подписали во вторник, 19 декабря, Государственная нефтяная компания АР (SOCAR) и испанская Tecnicas Reunidas (TR).
Соглашение EPCm (проектирование, закупка, строительство) заключено в рамках проекта реконструкции и модернизации завода, пишет «Спутник» со ссылкой на сообщение SOCAR.
В церемонии подписания приняли участие президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, вице-президент по стратегическому развитию Тофиг Гахраманов, вице-президент по переработке Давуд Мамедов, вице-президент по экономическим вопросам Сулейман Гасымов, руководящие лица головного офиса компании, директор НПЗ имени Гейдара Алиева Эльман Исмаилов, заместитель председателя правления, генеральный исполнительный директор компании TR Хуан Лладо Арбуруа, главный директор по корпоративному развитию Энрике Альсина Массана, директор департамента предложений Карлос Молинеро Монж и другие ответственные лица.
Свои подписи под соглашением поставили директор БНПЗ Исмаилов и гендиректор по корпоративному развитию TR Массана.
Испанская компания стала победителем тендера, проведенного среди десяти международных компаний.
«Сегодня SOCAR реализует ряд крупных инвестиционных проектов не только в добывающей, но и перерабатывающей отраслях, внося вклад в диверсификацию своего бизнес-портфеля и экономики страны. В данном контексте проект реконструкции БНПЗ занимает особое место. Мы на пороге выпуска бензина и дизельного топлива, соответствующих экологическому стандарту Евро–5», — подчеркнул Абдуллаев.
Работы по реконструкции на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе разделены на три этапа, в рамках которых предусматривается строительство 14 новых установок.
На первом этапе в 2018 году планируется ввод в эксплуатацию новой битумной установки и соответствующих установок общезаводского хозяйства, а также нового пункта заправки сжиженного газа.
Второй этап предполагает строительство и ввод до конца 2020 года новых установок для производства дизельного топлива по стандартам Евро-5, а на последнем этапе, к началу 2021 года — новых установок для выпуска автомобильного бензина марок AI-92/95/98 по стандартам Евро-5.
Проведенные работы увеличат мощности переработки БНПЗ с 6 до 7,5 миллиона тонн нефти ежегодно.