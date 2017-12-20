Контракт по реконструкции производственных установок Бакинского нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева (БНПЗ) подписали во вторник, 19 декабря, Государственная нефтяная компания АР (SOCAR) и испанская Tecnicas Reunidas (TR).

Соглашение EPCm (проектирование, закупка, строительство) заключено в рамках проекта реконструкции и модернизации завода, пишет «Спутник» со ссылкой на сообщение SOCAR.

В церемонии подписания приняли участие президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, вице-президент по стратегическому развитию Тофиг Гахраманов, вице-президент по переработке Давуд Мамедов, вице-президент по экономическим вопросам Сулейман Гасымов, руководящие лица головного офиса компании, директор НПЗ имени Гейдара Алиева Эльман Исмаилов, заместитель председателя правления, генеральный исполнительный директор компании TR Хуан Лладо Арбуруа, главный директор по корпоративному развитию Энрике Альсина Массана, директор департамента предложений Карлос Молинеро Монж и другие ответственные лица.

Свои подписи под соглашением поставили директор БНПЗ Исмаилов и гендиректор по корпоративному развитию TR Массана.

Испанская компания стала победителем тендера, проведенного среди десяти международных компаний.

«Сегодня SOCAR реализует ряд крупных инвестиционных проектов не только в добывающей, но и перерабатывающей отраслях, внося вклад в диверсификацию своего бизнес-портфеля и экономики страны. В данном контексте проект реконструкции БНПЗ занимает особое место. Мы на пороге выпуска бензина и дизельного топлива, соответствующих экологическому стандарту Евро–5», — подчеркнул Абдуллаев.