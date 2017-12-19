Международная коалиция за последние три недели уничтожила трех главарей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Ираке и Сирии, сообщила во вторник пресс-служба, передает РИА Новости.

«В результате бомбардировок коалиции за последние три недели были уничтожены три главаря ИГ в Ираке и Сирии. Ликвидация этих ключевых террористов привела к нарушениям в руководстве группировки и в ее деятельности по распространению информации», — говорится в сообщении.

Как отметили в коалиции, 1 декабря в долине реки Евфрат были уничтожены один из главарей ИГ Абу Файсал и его заместитель Абу Кадамах аль-Ираки, 28 ноября в ходе спецоперации в Ираке был ликвидирован Мустафа аль-Зауи, который в сообщении назван «высокопоставленным связным» ИГ.

Подчеркивается, что это помешает боевикам планировать и осуществлять теракты в Ираке, Сирии и за их пределами.