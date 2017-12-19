19 декабря состоялось мероприятие, посвященное 25-летию членства Азербайджана в ЮНЕСКО. Оно было организовано совместно Национальной комиссией Азербайджанской Республики по ЮНЕСКО, Министерством культуры и туризма и Управлением государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии участвовали члены Национальной комиссии Азербайджанской Республики по ЮНЕСКО, официальные лица государства и правительства, аккредитованные в Азербайджане послы зарубежных стран, а также известные деятели науки, культуры и искусства нашей страны.

Выступивший на мероприятии председатель Национальной комиссии Азербайджанской Республики по ЮНЕСКО, министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров проинформировал об успешной работе, проделанной за 25-летний период деятельности нашей страны в ЮНЕСКО. Подчеркнув, что Национальная комиссия по ЮНЕСКО была создана соответствующим Распоряжением общенационального лидера Гейдара Алиева в 1994 году, министр отметил, что за время деятельности комиссия успешно сотрудничала со многими государственными структурами и общественными организациями, а также с ЮНЕСКО и государствами-членами в сферах, представляющих обоюдное значение. Подчеркнув, что Азербайджан привержен ценностям ЮНЕСКО, Э.Мамедъяров отметил, что под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева наша страна наладила тесные связи с этой структурой в области образования, науки и культуры. Министр сказал, что в результате этого Азербайджан стал авторитетным членом и страной-донором ЮНЕСКО.

Коснувшись двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и ЮНЕСКО, Э.Мамедъяров рассказал о незаменимой роли Первого вице-президента, посла доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиевой в обеспечении большей интенсивности и динамичности этих отношений.

Говоря об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте, министр отметил, что вооруженные силы Армении оккупировали 20 процентов территории нашей страны, в результате этого намеренно уничтожены принадлежавшие Азербайджану исторические и культурные памятники, школы и библиотеки, а также мечети и кладбища. Министр особо подчеркнул, что вопрос об этих злодеяниях Армении против нашей страны всегда поднимается перед ЮНЕСКО.

В заключение Э.Мамедъяров выразил надежду на то, что сотрудничество Азербайджана с ЮНЕСКО будет развиваться и дальше.

Заместитель председателя Национальной комиссии Азербайджанской Республики по ЮНЕСКО, министр культуры и туризма Абульфас Гараев сказал: «В настоящее время при поддержке Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиевой, играющей исключительную роль в развитии сотрудничества с ЮНЕСКО, сохранении и пропаганде в мировом масштабе нашего культурного наследия, кроме традиции приготовления и подачи долмы, мугамное искусство Азербайджана, традиция приготовления лаваша, искусство лагичских медников, ашугское искусство, Новруз байрамы, ковровое искусство, исполнительское искусство на таре, искусство келагаи включены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а традиционная Карабахская конная игра – човган – в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране. Сегодня сотрудничество между ЮНЕСКО и Азербайджаном развивается по восходящей».

Заместитель председателя Национальной комиссии Азербайджанской Республики по ЮНЕСКО, президент Национальной Академии Наук Азербайджана, академик Акиф Ализаде сказал, что ЮНЕСКО, созданная после Второй мировой войны, за минувший период внесла вклад в сохранение мира на планете. Эта международная структура развивает межнациональные связи.

Академик отметил, что важный период отношений между Азербайджаном и ЮНЕСКО связан с именем Первого вице-президента нашей страны Мехрибан Алиевой. Работа, проводимая Мехрибан Алиевой как послом доброй воли ЮНЕСКО в области пропаганды культурного наследия Азербайджана, оказывает влияние и на социально-культурную жизни нашей страны.

Говоря о работе, проведенной за минувшие годы в научной сфере в рамках связей Азербайджан-ЮНЕСКО, президент НАНА рассказал о реализуемых проектах, организуемых мероприятиях и успехах, достигнутых нашими учеными на международной арене.

Касаясь работы, проводимой Мехрибан Алиевой, которой принадлежат особые заслуги в налаживании на высоком уровне сотрудничества между Азербайджаном и ЮНЕСКО, заместитель председателя Национальной комиссии Азербайджанской Республики по ЮНЕСКО, министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде сказал: «Значение, придаваемое Мехрибан ханум образованию и межкультурному диалогу в Азербайджане и зарубежных странах, особо оценивается ЮНЕСКО».

Министр добавил, что информационные и коммуникационные технологии тесно связаны со всеми аспектами экономического и социального развития. Министерство транспорта, связи и высоких технологий тесно сотрудничает с ЮНЕСКО в сфере ИКТ в рамках Комиссии по широкополосной связи ООН. Информационные и коммуникационные технологии объявлены в Азербайджане приоритетной сферой. Для выполнения задач, вытекающих из программ ЮНЕСКО по ИКТ, в нашей стране осуществлен ряд проектов. Среди них можно отметить оцифровку музеев, реализацию проекта голосовой библиотеки для инвалидов по зрению. Наше министерство участвует в мероприятиях ЮНЕСКО в Баку, активно поддерживает их.

Исполняющий обязанности министра образования Джейхун Байрамов, говоря о ремонте школ, строительстве, сдаче в эксплуатацию и оснащении современным оборудованием новых образовательных комплексов в Азербайджане, подчеркнул важность увеличения числа опытных учителей, использующих современные технологии в учебном процессе, совершенствования знаний педагогических кадров, отметил особую роль ЮНЕСКО в этой сфере.

Говоря о проводимой Фондом Гейдара Алиева работе по развитию образования, ремонту школ, строительству и сдаче в эксплуатацию новых школ, Д.Байрамов подчеркнул, что благодаря неоценимым заслугам президента Фонда, первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой сотрудничество Азербайджана и ЮНЕСКО в области образования успешно продолжается.

Джейхун Байрамов отметил, что всесторонняя поддержка предпринимаемым ЮНЕСКО шагам по дальнейшему развитию образования в Азербайджане и реформам в этой области будет оказываться и впредь.

Выступивший на мероприятии член Национальной комиссии Азербайджанской Республики по ЮНЕСКО, председатель правления Управления государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Аскер Алекберов сказал, что за 25 лет между Азербайджаном и ЮНЕСКО налажено очень успешное сотрудничество. Председатель правления отметил важность эффективного сотрудничества нашей страны, 25 лет назад ставшей членом ЮНЕСКО, с этой структурой, являющейся одной из самых авторитетных международных организаций мира, рассказал о значении, придаваемом сотрудничеству с этой организацией с точки зрения пропаганды нашей истории, предпринимаемых государством шагах по сохранению нашего культурного наследия, а также международных мероприятиях, проводимых в нашей стране в рамках сотрудничества с ЮНЕСКО.

Юбилейное мероприятие продолжилось демонстрацией выставки, посвященной образцам материального и нематериального культурного наследия Азербайджана, вошедших в списки ЮНЕСКО, и концертной программой, состоящей из произведений, написанных на газели великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими, в связи с 600-й годовщиной его гибели, включенной в программу памятных дат ЮНЕСКО.