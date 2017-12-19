Израильские силы безопасности арестовали 17-летнюю палестинку Ахед Тамими, которая участвовала в провокации против солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Девушка и ее спутницы задирали патрульных, выкрикивая в их адрес ругательства. После этого они начали хватать военнослужащих за руки и толкать, а Тамими отвесила одному из них пинок. Происходящее снимал на видео один из участников провокации, ролик опубликован BBC News.

Отец девушки пояснил, что его дочь таким образом выразила протест против действий бойцов ЦАХАЛ. Ранее они якобы вошли во двор дома семьи Тамими, разбили окна и бросили в помещение дымовые шашки.