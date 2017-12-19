Президент Ильхам Алиев во вторник подписал указ об обеспечении деятельности Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Как пишет «Тренд», согласно указу главы государства утверждены устав и структура госагентства.

Кабинету министров республики поручено в течение месяца после регистрации Агентства передать на его баланс имущество, находящееся на балансе ОАО Azeravtoyol.

Госагентству поручено в течение трех дней с момента вступления данного указа в силу, обратиться в министерство по налогам для государственной регистрации, а также в течение месяца утвердить штатное расписание и заработные платы.