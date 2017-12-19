Президентские выборы в Армении и Азербайджане в 2018 году актуализируют противоречия по Карабаху. Об этом говорится в прогнозном докладе «Внешняя политика России: взгляд в 2018 год» Российского совета по международным делам.

Эксперты РСМД напоминают, что в марте 2018 года в Армении пройдут президентские выборы и впервые президент будет выбран Национальным собранием, а не прямым народным голо- сованием. Серж Саргсян не имеет права баллотироваться на второй срок. Год будет важен для притирки соглашения с ЕС и членством Армении в ЕАЭС. С большой вероятностью Еревану удастся найти оптимальное сочетание взаимодействия с двумя блоками. Этому будет способствовать активное сотрудничество с Москвой в области безопасности на двусторонней основе и в рамках ОДКБ. При этом не исключается, что на фоне выборов может обостриться критика сотрудничества с Москвой. В числе проблемных вопросов — энергетическое взаимодействие. Однако здесь трения будут смягчены сотрудничеством в продлении работы Армянской АЭС (кредитная линия и грант на эту деятельность предоставлены правительством России).

Что касается Азербайджана, то российские эксперты полагают, что отношения с Россией вряд ли будут центральной темой выборов, а их исход не изменит парадигму взаимодействия с Москвой. Президент Азербайджана Ильхам Алиев с высокой вероятно стью сохранит свой пост. Крупным событием года станет саммит глав Ирана, РФ и Азербайджана в Москве.

«Избирательная кампания в обеих закавказских странах актуализирует противоречия по Карабаху. Здесь возможны эпизодические обострения. Вырастут оборонные расходы с обеих сторон. Будут артикулированы интерпретации исторических конфликтов, связанные со столетием провозглашения республик».