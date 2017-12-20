Американские учёные решили положить конец харасменту на биологическом уровне и придумали лекарство для насильников. Результаты эксперимента появились на сайте Школы медицины Стэнфордского университета в США. На открытие обратил внимание портал «Дни.ру».

Так исследователи предлагают бороться с агрессивными импульсами головного мозга при помощи вживления в него электродов. В прилежащем ядре мозга медики нашли область, отвечающую за выработку серотонина при мыслях о возможном вознаграждении. Ученые нашли также специфический сигнал, возникающий в нём при принятии импульсивных решений. Они предположили, что при подавлении сигнала, человеку будет легче отказаться от дурных привычек и наклонностей.

Вначале эксперимент провели на мышах. Ученые вживили в мозг грызунам электроды, которые подавляли импульсы и не давали животным получать удовольствие от жирной пищи. Вскоре грызуны от подобной еды отказались.

После похожий эксперимент был проведён на человеке. При этом в его мозгу была зафиксирована аналогичная активность. Так что специалисты уверены, что результаты эксперимента действительны и для людей.

С помощью вживления электрода в мозг учёные надеются избавить человечество от проявлений насилия, вредных привычек и зависимостей.