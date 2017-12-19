На фоне условий, возникших на территориях, где действуют международные террористические организации, необходимо постоянно бороться с попытками активизации религиозных экстремистов, сказал глава Службы государственной безопасности АР (СГБ) генерал-лейтенант Мадат Гулиев в ходе своего выступления на 43-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ в Москве.

Глава СГБ отметил важность интенсификации обмена полученной оперативной информацией об опасностях и угрозах в обеспечении региональной и международной безопасности, а также усиления эффективной пропагандистской работы против терроризма, экстремизма и радикализма.