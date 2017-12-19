Палестина выступает за пересмотр палестино-израильского соглашения, заключенного в 1993-1994 годах в Осло, заявил советник президента Палестины Набиль Шаат, передает РИА Новости.

«Необходимо пересмотреть соглашения в Осло. Мы не говорим об отмене соглашения, но очень многие аспекты соглашения израильтяне не выполняют. И это требует от нас принятия определенных шагов в ответ на их шаги… Мы просим международное сообщество позволить нам пересмотреть эти соглашения, потому что израильтяне не выполняют и нарушают его. Мы не отменяем соглашение, просто требуем пересмотра», — сказал Шаат на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».