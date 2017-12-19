В Хатаинский район Баку завтра с 10:00 до завершения работ газ будет подаваться с перебоями, сообщает «Тренд» со ссылкой на ПО «Азеригаз».

Перебои связаны с установкой сепаратора на территории газораспределительной станции «30-й участок» на магистральной газопроводе и устранением утечки газа , возникшей на пятом и шестом километрах другого магистрального газопровода.

Ремонтные работы могут повлиять и на газоснабжение части Сабунчинского района.

Работы будут завершены в течение дня и подача газа будет восстановлена.