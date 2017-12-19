Глава Азербайджанского государства Ильхам Алиев сегодня провел встречу с министром иностранных дел Ирана Мохаммедом Джавадом Зарифом.
Информацию распространяет АЗЕРТАДЖ.
Глава Азербайджанского государства Ильхам Алиев сегодня провел встречу с министром иностранных дел Ирана Мохаммедом Джавадом Зарифом.
Информацию распространяет АЗЕРТАДЖ.
Дата: 2017/12/19 19:00
Раздел: Азербайджан, Важно
Просмотров:
145
Согласно утвержденному министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым плану, 19-го декабря состоялась годовая итоговая встреча с
Использование человеческого эмбриона в коммерческих, военных и промышленных целях запрещено
По сравнению с прошлым годом число землетрясений уменьшилось, количество выделенной сейсмической энергии увеличилось.
Центральный банк Азербайджана объявил официальный курс маната к доллару на 20 декабря.
Установка памятника вымышленному «геноциду армян» в украинском городе Херсон вызвала протест проживающих в Херсонской области азербайджанцев и
В азербайджанском летне-зимнем туристическом центре Шахдаг в субботу, 16 декабря, прошло открытие зимнего сезона, — сообщили в
За исключением высокой вероятности передачи наследственных заболеваний, проведение обследований с целью определения пола ребенка и искусственное прерывание
Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда продолжено судебное заседание по уголовному делу бывших начальников управлений и
19-го декабря Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем