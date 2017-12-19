За исключением высокой вероятности передачи наследственных заболеваний, проведение обследований с целью определения пола ребенка и искусственное прерывание беременности (селективный аборт) по половой принадлежности запрещаются.

Как сообщает Report, это нашло отражение в готовящемся законопроекте «Об охране репродуктивного здоровья».

Согласно статье 18 (искусственное прерывание беременности) законопроекта, искусственное прерывание беременности осуществляется в порядке и сроках, предусмотренных законом Азербайджанской Республики «Об охране здоровья населения». Искусственное прерывание беременности у не достигших совершеннолетия лиц осуществляется по их желанию с согласия родителей или иных законных представителей.