В азербайджанском летне-зимнем туристическом центре Шахдаг в субботу, 16 декабря, прошло открытие зимнего сезона, — сообщили в министерстве культуры и туризма старны.

«Впервые за историю курорта в первый же день центр посетили более 3 тыс туристов», — сообщили в министерстве.

Центр набирает популярность: за прошлый зимний сезон он обслужил свыше 95 тыс туристов, в этом сезоне в министерстве прогнозируют рост посетителей.

Между тем в социальной сети Фейсбук распространился видеоролик, где был запечатлен один из инцидентов, произошедших в связи с открытием зимнего сезона: огромная очередь в кадре, визжащая до хрипоты женщина, которая никак не могла прорваться на канатную дорогу, люди практически лежали друг на друге.

Одна из пользовательниц Фейсбука, комментируя данную публикацию, отметила, что была свидетельницей всего этого безобразия. «На ролике запечатлено только самое начало паники, дальше было еще хуже. По словам девушки, организованность Шахдага на такой большой поток людей никакая, руководство не готово было принять в день открытия такое количество народу. По началу соблюдали балансировку на канате и поднимали по 4 человека, а спускали по 2 (от чего и скопилось такое количество народу). Во время паники люди кидались под эти корзины, калечились, и минимальное количество спускавшихся в корзине было уже 4 человека. «Ужасные ощущения, когда ты сидишь в корзине и тебя подбрасывает с ней к небу на канате от резкой остановки, и глядя в низ ты понимаешь, что минимальная высота это 9 этажей на которой ты находишься а то и выше. Жуть но слава Богу, канатные дороги выдержали этот экстрим» — пишет свидетельница.