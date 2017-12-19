Жириновский призвал ведущих поддерживать его: «Никаких Алеша, Ксюша, Явлинский». Имеются в виду политик Алексей Навальный, лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский и журналист Ксения Собчак. Все они планируют зарегистрироваться как кандидаты в президенты РФ.

По мнению Жириновского, которое цитирует российское интернет-издание mr7.ru, его шансы больше, «чем у всех у них, вместе взятых». На уточняющий вопрос, сколько сможет получить он, Жириновский заявил: «30 (процентов) мне народ даст, напишут 15». «Он (Владимир Путин) — 70%, мне напишут 15 <…>, Зюганову там 7 <…>, и по 1−2 процента всем остальным».