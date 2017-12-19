Россия оказывала и всегда будет оказывать содействие нормализации армяно-турецких отношений, заявил во вторник журналистам чрезвычайный и полномочный посол РФ в Армении Иван Волынкин.

«Нормализация отношений между Арменией и Турцией — это вопрос двусторонний. Но Россия, на мой взгляд, оказывала и всегда будет оказывать содействие в этом вопросе. Если наметятся какие-то перспективы, если наметятся переговоры, наметится возможность достижения каких-то договоренностей между двумя странами — Россия, конечно же, всегда готова подключиться к тому, чтобы содействовать», — сказал Волынкин.

По его словам, Армения сейчас находится в непростых условиях, уже долгое время фактически полностью блокированы две ее границы (с Турцией и Азербайджаном – ред.).

«Если они будут разблокированы, наладится сотрудничество, наладится взаимодействие, транспортные потоки. Естественно, мы заинтересованы в том, чтобы в регионе Закавказья были мир, стабильность и спокойствие. Поэтому мы всегда готовы оказать содействие предпринимаемым шагам», — сказал посол.