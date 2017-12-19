В Дагестане девушка жестоко расправилась со своим отцом, затем расчленила его тело и смыла останки в унитаз. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по региону.

Установлено, что в октябре 2016 года обвиняемая из-за личной неприязни решила убить своего отца и подсыпала ему в еду 40 таблеток феназепама. Увидев, что мужчина не умер, девушка стала бить его скалкой по голове. Когда скалка сломалась, она продолжила сковородкой, а потом задушила отца матерчатой салфеткой.

В течение следующих двух дней девушка расчленила его тело. Часть останков она спустила через унитаз в канализацию, а другую — захоронила на территории кладбища в Махачкале.

По факту расправы возбуждено дело по статье «Убийство с особой жестокостью».