В Турции при поддержке местного азербайджанского культурного общества восстановлено надгробье супруги одного из основоположников Азербайджанской Демократической Республики (1918-1920) Мамед Эмина Расулзаде — Лейлы Расулзаде (Ванда).
Об этом в социальной сети сообщила азербайджанская журналистка Кёнуль Шамильгызы: «Я настояла, чтобы могила была попроще, но с цветами».
Ранее сообщалось, что проживающая в Турции азербайджанская журналистка Кёнуль Шамильгызы нашла могилу супруги основателя АДР Мамеда Эмина Расулзаде.