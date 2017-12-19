Не так давно автор этих строк читала новости в СМИ и с удивлением обнаружил, что Азербайджан находится в списке стран, где в средних школах мобильные телефоны запрещены. Верилось с трудом, и потому издание Minval.az провело небольшое расследование с экскурсом в архивы.

Тема мобильников в школах всегда была и остается по-прежнему очень болезненной. В некоторых странах мира с этим явлением расправились раз и навсегда: запретили, как, скажем, в США, Франции, Греции, Таджикистане. Не так давно депутаты Киргизии выступили с предложением запрета в школах мобильных и гаджетов.

Запрещают по разным причинам. Например, в Греции мобильные телефоны в школе запрещено даже доставать из портфелей, и строго следить за этим должны педагоги. Нарушителей будут наказывать. А учителей за использование сотовых телефонов в школе будут наказывать как за дисциплинарный проступок. Ученикам же — помимо замечания, изъятия телефона и вызова родителей в школу — грозят санкции вплоть до исключение из учебного заведения.

Запретить телефоны министерство образования страны решило после того, как в полицию попали видеозаписи непристойного содержания с телефона, сделанные учителем в одной из школ на севере Греции.

В директиве образовательного ведомства говорится, что цель запрета — избежать появления непристойных и противоправных записей с участием детей.

Запрет мобильных телефонов в школах — достаточно распространенная международная практика. К примеру, в Великобритании сотовые запрещены в абсолютном большинстве школ. По данным The Guardian (исследование 2015 г.), запрет улучшил успеваемость по итогам тестов 16-летних учеников на 6,4%, что эквивалентно дополнительной учебной неделе в году. Исследование 2016 г. показало, что у школьников, которых отвлекали мобильные оповещения Facebook, значительно снижалась усвояемость даже самого интересного материала.

Да, конечно же у нас в стране тоже существует запрет на использование мобильных телефонов и гаджетов в школах, но он какой-то половинчатый.

Как заявил завсектором Министерства Образования АР Джесарет Валехов изданию Trend, Минобразования не ставит никаких ограничений на использование мобильных технологий – телефонов, планшетов во время учебного процесса в учебных заведениях Азербайджана в случае необходимости. Мобильные технологии могут использоваться лишь по назначению, то есть в учебных целях, например, если надо визуализировать какую-либо информацию. В других случаях использование телефонов и планшетов запрещено, так как они отвлекают от учебного процесса.

Дж. Валехов так же отметил что на использование мобильных технологий во время занятий школьниками и студентами не нужно никакого специального разрешения структур, которым подчиняется руководство школы, в частности министерства образования.

Но согласно архивной информации, у Министерства Образования несколько лет назад были совсем другие планы.

В 2014 году директорам средних школ было приказано устранить аспекты негативно влияющие на процесс обучения и препятствовать использованию учащимися в стенах школ мобильных телефонов. В связи с этим Министерство образования обратилось с соответствующим приказом к директорам школ и районным отделам образования.

Чуть ранее данный запрет был применен в отношении свыше 30 школ Баку. В других районах и городах подобный запрет не применялся.

Решение было принято в связи с негативным воздействием мобильных телефонов на процесс обучения.

В 2013-м году заведующая по связям с общественностью Управления образования г. Баку Замины Алигызы сообщила СМИ о том, что практически в 100 школах Баку уже запретили использование мобильных телефонов. Запрет на использование мобильных телефонов в учебном заведении должны контролировать руководители школ.

Этот запрет являлся следствием того, что мобильные телефоны отрицательно влияли на учебный процесс и на его качество.

Но, судя по всему, борьба Министерства образования и Управления образования Баку не возымела должного действия, и это ясно видно из комментария Джесерета Валехова СМИ.

Тем не менее, согласно опросу, проведенному нами в социальной сети Фейсбук, телефоны в школах все же нужно запретить, и причины приводятся самые веские.

Во-первых, ученик не должен отвлекаться на переписку и игры, во-вторых, с доступом в интернет гораздо легче «учиться», что совершенно неприемлемо, в-третьих (по мнению большинства), «навороченные» модели телефонов вызывают чувство зависти у детей, чьи родители не имеют возможности приобрести такие, и это чувство может подтолкнуть ребенка и к краже, и к умышленной порче такого телефона.

По мнению опрошенных, все разговоры про то, что ребенок должен быть на связи с родителями – безосновательны, если их рассматривать в качестве защитного аргумента. Информацию о нахождении ребенка в школе, а также о каких-то его проблемах можно уточнить в школьной администрации. А если и разрешать мобильные телефоны в школе, то только не смартфоны, а обычные дешевые модели, в которых отсутствует подключение к интернету и удалены все игры – для того, чтобы телефон выполнял одну единственную функцию – звонок-ответ.

Опрошенные категорически против использования гаджетов детьми еще и с той точки зрения, что это опасно. Негативная информация из интернета и социальных сетей развращает незрелую и неустойчивую психику ребенка.

С другой стороны, среди опрошенных были и те, кто рассудил более здраво: запретами все равно ничего не добиться, а вот к культуре поведения и послушанию приучать все-таки надо.

Конечно же, в некоторых школах Азербайджана существует система блока определенных сайтов, и ребенок уже не может на них зайти. Но опять таки речь идет всего лишь о некоторых школах, даже не о большинстве. Существует еще и система родительского контроля (оповещение на телефон родителей, если ребенок зашел не на тот сайт), но и в этом случае речь идет о меньшинстве. Можно еще – как вариант – заблокировать в школах доступ во все социальные сети, но пока что и это решение остается под вопросом.

Яна Мадатова

Minval.az