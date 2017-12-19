«Со стороны российских кураторов была допущена неосторожность в вопросе продажи оружия Азербайджану, не были приняты во внимание агрессивность Азербайджана и его заявления о возможности решения карабахского вопроса военным путем», — об этом в беседе с журналистами сказал хорошо знакомый азербайджанской аудитории своей проармянской позицией депутат Госдумы Константин Затулин, говоря о продаже России оружия Азербайджану.

Затулин уверяет, что якобы Россия уже сделала выводы. «Известно, что помимо продажи оружия Азербайджану, в Армению также были осуществлены поставки современных видов оружия- по кредиту и на очень удобных условиях, с целью сохранения баланса в регионе», — сказал он.

Проармянский парламентарий заявил, что «он очень сожалеет о том, что после апрельской войны опасения в связи торговлей оружием бросают тень на армяно-российские отношения».

«Полагаю, что выводы сделаны, и подобный дисбаланс в регионе более не будет допущен», — сказал он.