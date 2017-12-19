Судья Бакинского административно-экономического суда №1 Шарафат Маммедова отменила 19 декабря решение Департамента локальных налогов Баку о повторном начислении долга и штрафов на сумму 38 тыс. манат агентству Turan от 15 сентября этого года.

Напомним, что 8 ноября Минналогов направило в агентство Turan уведомление о полном снятии претензий об уклонении от налогов и штрафов на более чем 38 тыс. манат. Агентство потребовало представить решение о снятии претензий, однако Минналогов отказывало представить такое решение, отмечая, что в этом нет необходимости.

Агентство подало в суд. Было проведено три судебных заседания, и каждый раз судья предлагала Минналогов представить решение. Наконец, сегодня, она приняла решение об отмене повторного начисления долга от 15 сентября. Директор агентства Мехман Алиев выразил удовлетворение этим судейским решением.

Как известно, Департамент локальных налогов города Баку 7 августа обвинил агентство в уклонении от налогов 2014 — 2016 гг. на более чем 27 тыс. манат. Bместе со штрафами общая сумма составила более 38 тыс. манат. Против агентства было начато уголовное дело.

24 августа был арестован директор агентства Мехман Алиева. 11 сентября он был освобожден под подписку о невыезде за пределы города Баку. B тот же день Минналогов своим решением отменило решение по обвинению в уклонении от налога и начислении 38 тыс. манат.

Уголовное дело было прекращено Минналогов 30 октября и утверждено Генпрокуратурой 2 ноября.