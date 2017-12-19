По сравнению с прошлым годом число землетрясений уменьшилось, количество выделенной сейсмической энергии увеличилось.

Как сообщает АПА в Информационном отделе Республиканского центра сейсмологической службы (РЦСС) при НАНА, об этом сегодня на совместном совещании отделения НАНА по вопросам Земли и научно-технического совета Центра по представлению ежегодного отчета о научной и научно-производственной деятельности РЦСС за 2017 год, сказал директор РЦСС Гурбан Етирмишли.

Из них 3642 – «местные», 2087 – «ближние», 3205 – «дальние». В течение года на территории Азербайджана произошло 78 землетрясений магнитудой свыше 3 баллов, 26 из них — ощущаемые. По сравнению с 2016 годом число землетрясений в 2017 году уменьшилось, количество выделенной сейсмической энергии увеличилось. В 2016 году число землетрясений в Азербайджане было 4528, максимальная магнитуда – 5.6 баллов, в 2017 году число землетрясений составило 3642, максимальная магнитуда – 5.7 баллов.

Центр землетрясений в Азербайджане был на глубине 2-40 км. Увеличение центра землетрясений на глубину 40-62 км связано с переходом на акваторию Каспия.