Воспользовавшись зимними каникулами в «Топаз Премьер-Лиге» многие футболисты отправились отдыхать.

Как передает Qafqazinfo, футболисты отправились отдыхать в различные страны. Например, футболист «Карабаха» Дональд Герье отдыхает на Гаити.

Футболист «Габалы» Руслан Гурбанов отдыхает в Тайланде.

Футболист «Карабаха» Якуб Жезничак выбрал Дубай.

Футболист «Карабаха» и нашей национальной сборной Ричард Алмейда отдыхает на родине в Бразилии.

Испанский легионер «Нефтчи» Игнасио Эррера отправился в Париж.

Бразильский полузащитник «Карабаха» Педро Энрике оттачивает поварское мастерство на родине.

Капитан «Интер» Денис Сильва тоже отправился на родину в Бразилию.

Сербский игрок «Зира» Милан Дурич решил насладиться снегом.