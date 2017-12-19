Воспользовавшись зимними каникулами в «Топаз Премьер-Лиге» многие футболисты отправились отдыхать.
Как передает Qafqazinfo, футболисты отправились отдыхать в различные страны. Например, футболист «Карабаха» Дональд Герье отдыхает на Гаити.
Футболист «Габалы» Руслан Гурбанов отдыхает в Тайланде.
Футболист «Карабаха» Якуб Жезничак выбрал Дубай.
Футболист «Карабаха» и нашей национальной сборной Ричард Алмейда отдыхает на родине в Бразилии.
Испанский легионер «Нефтчи» Игнасио Эррера отправился в Париж.
Бразильский полузащитник «Карабаха» Педро Энрике оттачивает поварское мастерство на родине.
Капитан «Интер» Денис Сильва тоже отправился на родину в Бразилию.
Сербский игрок «Зира» Милан Дурич решил насладиться снегом.