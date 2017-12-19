В Барде мать скончалась при родах.

Как сообщает АПА, жительница села Гасангая Бардинского района Кёнюль Алиева (1986 г.р.) скончалась в Бардинской ЦРБ во время операции Кесарево сечение.

Новорожденного младенца удалось спасти.