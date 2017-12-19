В Барде мать скончалась при родах.
Как сообщает АПА, жительница села Гасангая Бардинского района Кёнюль Алиева (1986 г.р.) скончалась в Бардинской ЦРБ во время операции Кесарево сечение.
Новорожденного младенца удалось спасти.
В Барде мать скончалась при родах.
Как сообщает АПА, жительница села Гасангая Бардинского района Кёнюль Алиева (1986 г.р.) скончалась в Бардинской ЦРБ во время операции Кесарево сечение.
Новорожденного младенца удалось спасти.
Дата: 2017/12/19 15:21
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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