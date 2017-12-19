Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял во вторник в Баку губернатора Астраханской области Александра Жилкина, сообщает сайт главы государства.

Закладка фундамента Астраханского бизнес-центра состоится во вторник в Баку, отмечено на встрече.

«На встрече было отмечено значение Астраханского бизнес-центра, фундамент которого будет заложен сегодня», — говорится в информации.

Собеседники обменялись мнениями по перспективам сотрудничества в сферах туризма, здравоохранения, АПК, образования, технологий.