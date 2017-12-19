Давление на Россию и страны Содружества независимых государств (СНГ) позволяет говорить о «необъявленной гибридной войне», которую ведут США, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

«В авангарде усилий по превращению эмигрантских структур в так называемые революционные ячейки стоят Великобритания, Польша, Швеция, прибалтийские государства», приводит его слова «Интерфакс». Нарышкин подчеркнул, что «эффективно противостоять» натиску можно только совместными усилиями.

В то же время, по его словам, группа западных стран фактически провозгласила курс «на внесение раскола в тесные отношения» между странами СНГ. По мнению Нарышкина, усилия этих стран направлены «на вмешательство в демократические процессы, во внутренние дела суверенных государств», а попытки стран СНГ защитить свой информационный суверенитет наталкиваются на «непропорциональную агрессию».

Руководитель СВР подчеркнул, что по мере стабилизации ситуации в Сирии активизируется угроза перенаправления деструктивной активности террористических группировок из региона Ближнего Востока в республики Центральной Азии и в отдельные регионы России, передает ТАСС.