Демонстранты в Иракском Курдистане сожгли офис Демократической партии Курдистана (ДПК) в Эрбиле, протесты из-за задержки зарплат идут и в других частях автономного региона, сообщил РИА Новости источник в автономии.

«Протестующие напали неподалеку от Эрбиля на здание ДПК и сожгли его», — заявил источник. Лидером ДПК является экс-глава Иракского Курдистана Масуд Барзани. «Ситуация в Эрбиле не очень хорошая», — рассказал источник.

Протесты продолжаются с понедельника и в другом крупном городе автономии – Сулеймании, а также в различных частях региона. Основным поводом для протестов стала задержка заработной платы и ухудшение условий жизни.

В нефтедобывающем Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость от Ирака проголосовали 92,7% избирателей. Но центральные власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования.

Багдад после проведения референдума в Курдистане принял ряд санкционных мер в отношении курдского региона, среди них — приостановка международного авиасообщения с автономией. Сложившаяся ситуация создает угрозу и экспорту нефти из региона.