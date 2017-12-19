Азербайджанский актер театра и кино, режиссер, заслуженный деятельно искусства Джахангир Новрузов удостоен в Турции театральной премии «XVII премия зрительской аудитории».

Этой премии он удостоен за режиссерскую работу в постановке спектакля «Ах, эта женитьба» по мотивам драматических произведений А. П. Чехова на сцене муниципального театра Беюкшехер в Адане. Премия была вручена Дж. Новрузову на церемонии в Адане, сообщает Репорт.

В прошлом театральном сезоне Дж. Новрузов был удостоен «Премии за театральную работу».