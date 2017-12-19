Глава МИД России Сергей Лавров принял участие в церемонии открытия мемориальной доски в Москве убитому год назад в Турции послу России Андрею Карлову, передает РИА «Новости».

Министр обратился к вдове российского посла, его сыну и всем собравшимся.

«Посол Карлов был товарищем, был близким другом, был одним из лучших наших дипломатов. Незадолго до смерти мы были в Турции — Андрей принимал президента России и получил очень высокую оценку за свой беззаветный труд, высочайший профессионализм, умение поставить служение Родине выше всего остального», — сказал Лавров.

При этом, по его словам, российский посол всегда оставался отзывчивым и добрым человеком, давшим путевку в жизнь многим другим дипломатам.

Лавров подчеркнул, что Карлов погиб, выполняя свой служебный долг, и его имя не будет забыто.

По словам министра, именем посла уже названы улицы в Москве и Анкаре.

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил охранявший посла на мероприятии сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, который позже был ликвидирован в перестрелке с правоохранителями. МИД России квалифицировал произошедшее как теракт.