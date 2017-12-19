20 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром кое-где будет слабый туман, подует временами усиливающийся северо-западный ветер, который днем сменится на южный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 7-9°, днем 9-13°, в Баку ночью 7-9°, днем 10-12° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 770 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем – 55-60%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Однако ночью и утром в некоторых горных районах возможны дожди. В отдельных районах будет туман. Подует временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5° тепла, днем 8-13° тепла, в горах ночью 0-5°, днем 7-12° тепла.