«Израиль — достаточно прагматичное государство, и он не мог питать надежд на то, что Азербайджан пойдет против воли всех исламских государств ради особых отношений с Израилем. Израилю достаточен тот уровень сотрудничества, что есть сейчас между государствами, а именно Азербайджан покупает израильское оружие, продает нефть, торгует с ним, обменивается информацией и является одной из мусульманских стран, которая признает Израиль как государство. Рассчитывать на большее Израиль не имеет права и не должен».

Об этом заявил азербайджанский политолог Зардушт Ализаде.

По его словам, позиция официального Баку в данном вопросе стандартная.

«Азербайджан с самого начала признавал право палестинцев проживать в своем государстве, а сейчас вместе с другими мусульманскими государствами признал столицей этого государства ту часть Иерусалима, которая принадлежит Палестине. Это вполне логичная, понятная, и правильная позиция Азербайджана», убежден политолог.

Эксперт подчеркнул, что среди тех, кто поддержал решение по Восточному Иерусалиму, есть и Саудовская Аравия, которая пытается выстроить особые отношения с Израилем. «Это же не означает, что Саудовская Аравия в ответ на это ухудшит отношения с Израилем. Они и дальше будут сотрудничать. В этом заключается смысл дипломатии, не прерывать отношения, не хлопать дверью, не угрожать, а искать возможности преодолеть возникшие разногласия», — приводит его слова портал Eadaily.

Говоря о том, сможет ли Баку балансировать между США и Израилем с одной стороны, и с Турцией и Ираном с другой, З.Ализаде отметил, что Азербайджан достаточно успешно балансирует отношения со всеми странами:.

«У нас приемлемые отношения с Израилем и с США, а также с Турцией и Ираном. Азербайджан, официально признал себя нейтральным государством и является членом движения неприсоединения.

Мы не обязаны быть рядом с кем-то в каких-то политических вопросах. Нет. В тех вопросах, которые отвечают интересам Азербайджана, мы поддержим Палестину, а в тех, которых позиция Израиля совпадает с азербайджанской, мы поддержим Израиль.

Азербайджан против лозунга: «Израиль — это сионисткое образование и такого государства не должно быть». Мы говорим, что еврейский народ имеет право проживать на территории своего государства, и это подтверждено решениями ООН. Но мы также и говорим, что это государство не имеет право оккупировать земли израильских арабов и отказывать им в создании своего государства».

По мнению политолога, это решение Трампа не стоит того, чтобы Турция прервала отношения с Израилем.

«Трамп принял решение, он сделал свое дело. Эрдоган же сделал резкое осуждающее решение и поставил под сомнение США как посредника. Этого я думаю достаточно. Дальше идти на эскалацию и разрыва отношений с Израилем не имеет смысла», — резюмировал З.Ализаде.