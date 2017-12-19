Муниципалитеты будут оказывать помощь в содержании, управлении, переводе, благоустройстве кладбищ, а также в услугах по организации похорон.

Как сообщает Report, в связи с этим вносятся изменения в закон «О статусе муниципалитетов».

Согласно дополнению к 2-й части 4 статьи (Местные программы социальной защиты и социального развития) закона, муниципалитеты будут оказывать помощь в содержании, управлении, переводе, благоустройстве кладбищ, а также в услугах по организации похорон.

Планирование и управление кладбищами осуществляется в соответствии с правилами, установленными соответствующим органом исполнительной власти.